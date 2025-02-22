شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة وزيرة التضامن تستعرض جهود برامج التمكين الاقتصادى وتنمية الطفولة المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

تحل المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ضيفة مع الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام في الحلقة السابعة من بودكاست وزارة التضامن "هنا التضامن" من قلب العاصمة الإدارية.

وسيتناول اللقاء خطط وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي في قطاعات مختلفة، خاصة فيما يتعلق ببرنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي توليه وزارة التضامن الاجتماعي اهتماماً كبيراً، بالإضافة إلى مناقشة برامج التمكين الاقتصادي التي تعمل عليها الوزارة والعديد من الملفات الأخري التي سيتم مناقشتها في اللقاء.

خلال حلقة بودكاست التضامن

وبودكاست “هنا التضامن من قلب العاصمة” يهدف إلى تقديم محتوى متميز ومتنوع يعكس جهود وزارة التضامن الاجتماعي ومبادراتها الوطنية، ويتناول البرنامج في كل حلقة قضية مجتمعية محورية من البرامج الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.