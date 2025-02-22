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مضاعفات صحية تسبّبها السمنة وزيادة الوزن.. وزارة الصحة توضح التفاصيل

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  • مضاعفات صحية تسبّبها السمنة وزيادة الوزن.. وزارة الصحة توضح التفاصيل 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – سارة وائل

السبت، 22 فبراير 2025 01:43 م

كشفت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك المضاعفات الصحية التي تسببها السمنة وزيادة الوزن، وذلك ما نرصده في السطور التالية:

1. الشعور بالتعب وضيق في التنفس.
2. الإصابة بالأمراض المزمنة مثل ( السكر – ارتفاع ضعط الدم – أمراض القلب و الشرايين – ارتفاع مستوي الكوليسترول – الكلي – السرطان).
3. صعوبة النوم.
4. الام الظهر و المفاصل.
5. بعض المشاكل النفسية مثل ( ضعف الثقة بالنفس والعزلة) وبالتالي قد تؤدي إلى الاكتئاب.


وزارة الصحة

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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