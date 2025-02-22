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شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفات صحية تسبّبها السمنة وزيادة الوزن.. وزارة الصحة توضح التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – سارة وائلالسبت، 22 فبراير 2025 01:43 م
كشفت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك المضاعفات الصحية التي تسببها السمنة وزيادة الوزن، وذلك ما نرصده في السطور التالية:
1. الشعور بالتعب وضيق في التنفس.
2. الإصابة بالأمراض المزمنة مثل ( السكر – ارتفاع ضعط الدم – أمراض القلب و الشرايين – ارتفاع مستوي الكوليسترول – الكلي – السرطان).
3. صعوبة النوم.
4. الام الظهر و المفاصل.
5. بعض المشاكل النفسية مثل ( ضعف الثقة بالنفس والعزلة) وبالتالي قد تؤدي إلى الاكتئاب.
وزارة الصحة
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