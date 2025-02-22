شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفات صحية تسبّبها السمنة وزيادة الوزن.. وزارة الصحة توضح التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك المضاعفات الصحية التي تسببها السمنة وزيادة الوزن، وذلك ما نرصده في السطور التالية:

1. الشعور بالتعب وضيق في التنفس.

2. الإصابة بالأمراض المزمنة مثل ( السكر – ارتفاع ضعط الدم – أمراض القلب و الشرايين – ارتفاع مستوي الكوليسترول – الكلي – السرطان).

3. صعوبة النوم.

4. الام الظهر و المفاصل.

5. بعض المشاكل النفسية مثل ( ضعف الثقة بالنفس والعزلة) وبالتالي قد تؤدي إلى الاكتئاب.



وزارة الصحة