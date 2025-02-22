شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يشيد بجهود مصر فى التنسيق مع السلطة الفلسطينية لإعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس البرلمان العربي إن أرض فلسطين لا تباع ولا تشترى، موضحا إن إرادة الشعوب العربية الحرة لا تنكسر أبدا.

وأضاف، في كلمته أمام المؤتمر السابع للبرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي ورؤساء البرلمانات العربية المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية: "نحن أمام مرحلة فارقة.. إما أن نكون أو لا نكون"، مشددا على أهمية وحدة الصف العربي، لما تمثله من حائط صد أمام أي مخططات، مؤكدا على الدعم العربي لأبناء قطاع غزة والرفض التام للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، مشيدا بجهود مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لإعادة الإعمار؛ لضمان وجود الشعب الفلسطيني على أرضه.

وقال اليماحي: "لدينا الثقة أن القمة العربية المرتقبة في القاهرة ستخرج بنتائج مصرية وحاسمة وستوجه رسالة للعالم أن الحقوق الفلسطينية ليست قابلة للمساومة وإنما هي حقوق متجذرة، وسوف نتحمل مسئولية الدفاع عنها، والتصدي لأي مخططات من شأنها تهديد الأمن القومي العربي".

وأوضح أن رؤساء البرلمانات العربية، اعتمدوا وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتؤكد على ثوابت الموقف العربي، فضلا عن تضمنها لسبعة عشر بندا تم الاتفاق عليها دعما للشعب الفلسطيني ودعم بقاءه على أرضه، حيث من المقرر عرضها على القادة العرب خلال القمة العربية في القاهرة.



