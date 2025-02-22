شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. استمرار الموجة الباردة وانخفاض الحرارة بقيم تصل لـ4 درجات والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد 23 فبراير 2025، استمرار الموجة باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة.

ومتوقع غدًا اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وسرعة الرياح بين 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

ويشهد غدًا فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.