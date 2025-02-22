شكرا لقرائتكم خبر عن قطار كل 4.5 دقيقة.. المترو يستعد لمباراة القمة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الخط الثالث للمترو لمباراة اليوم المقرر تنظيمها الساعة 7مساءً بين فريقى الأهلي والزمالك في استاد القاهرة ضمن مباريات الدوري المصري.

واستعد المترو خاصة محطة الاستاد، لاستقبال الجمهور بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

وأكدت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، أنها ستوفر قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد كل مباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور للوصول في أسرع وقت.

أما القادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار وآخر سيكون 9 دقائق.