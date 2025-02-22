شكرا لقرائتكم خبر عن الجرافات المصرية تدخل قطاع غزة لإزالة الأنقاض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، لحظة دخول عدد من الجرافات لإزالة الأنقاض فى قطاع غزة قادمة من مصر.

وأكدت القاهرة رفضها التام لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، واعتبرته ظلما لا يمكن المشاركة فيه.

وكشفت الرئاسة الفلسطينية عن الرؤية التى سيقدمها الرئيس الفلسطينى محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة فى القاهرة بتاريخ 4 مارس المقبل، بشأن القضية الفلسطينية وقطاع غزة بالأخص، مؤكدة أن هذه الخطة عنصر هام هو إعداد الحكومة الفلسطينية خطة للتعافى وإعادة إعمار قطاع غزة، مع إبقاء السكان داخل القطاع، بالتشاور والتعاون مع الأشقاء فى مصر والمنظمات الدولية بما فيها البنك الدولى ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، سيتم تقديمها إلى القمة العربية لإقرارها.

ومن المقرر أن تستضيف جمهورية مصر العربية القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم 4 مارس 2025 بالقاهرة، وذلك فى إطار استكمال التحضير الموضوعى واللوجستي للقمة.

وتم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.



علم مصر فوق الجرافة