شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل ورئيس مجلس الدولة يفتتحان مقر الشهر العقارى بالغردقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أجرى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم السبت، جولة تفقدية بمجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة الغردقة، وذلك ضمن زيارته لافتتاح مكتب للتوثيق والشهر العقاري بمحافظة البحر الأحمر.

وكان في استقباله المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، الذي رافقه في جولة داخل المجمع، حيث اطلع الوزير على أعمال التجديد والتطوير التي شهدها المقر، خاصة فيما يتعلق بميكنة الخدمات والرقمنة في منظومة العمل القضائي.

وشهدت الزيارة حضور المستشار عبدالرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالإضافة إلى مساعدي وزير العدل، الأمناء العموم للجهات والهيئات القضائية، ورئيس المحكمة الابتدائية بالبحر الأحمر، وقيادات مجلس الدولة والنيابة العامة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وأكد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، أن المجلس يسير بخطى ثابتة نحو تحديث منظومة العمل القضائي، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا والرقمنة، تماشيًا مع خطة الدولة التنموية، ولتسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

من جانبه، أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بالجهود التي يبذلها قضاة مجلس الدولة في تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق، مؤكدًا أن مجلس الدولة يمثل أحد أركان القضاء المصري العريق، ويُعد نموذجًا مشرفًا في تطوير العمل القضائي بما يواكب التطورات الحديثة.



افتتاح مكتب للتوثيق والشهر العقاري بمحافظة البحر الأحمر (1)



افتتاح مكتب للتوثيق والشهر العقاري بمحافظة البحر الأحمر (2)