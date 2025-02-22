شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: الصليب الأحمر تسلم 3 محتجزين وجار نقلهم لقواتنا فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال جيش الاحتلال: الصليب الأحمر إنه تسلم ثلاثة محتجزين وجار نقلهم لقواتنا في قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

تسلمت طواقم الصليب الأحمر، مفرج عنهم من قبل وحدة الظل في الفصائل الفلسطينية، وهم: "إيليا كوهين وعمر شيم توف وعومر فينكرت"، وذلك ضمن الدفعة السابعة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ونصبت كتائب القسام المنصة التي شهدت عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين، في مخيم النصيرات بقطاع غزة، وظهر في الخلفية لافتة كُتِب عليها:"الأرض تعرف أهلها"