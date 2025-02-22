شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا آخر فرصة للتقديم لوظائف فى السعودية بمرتب 161 ألف جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انتهاء تلقى طلبات المتقدمين على فرص عمل فى شركة بالسعودية، غدا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

قالت وزارة العمل، إنها تواصل تلقى طلبات الراغبين في التقديم على فرص عمل بكبرى المؤسسات الطبية فى أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمرتبات تصل إلى 95 ألف درهم، بما يعادل مليون و300 ألف جنيه، حتى يوم الجمعة 28 فبراير 2025.

أكد نائب وزير الخارجية والهجرة السفير أبو بكر حفني محمود، دعم مصر لأولويات الرئاسة الجنوب أفريقية لمجموعة العشرين لكونها تعكس مصالح الدول النامية، لا سيما أجندة أفريقيا للتنمية لسنة 2063. أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن توفير 51 فرصة عمل جديدة في المملكة العربية السعودية من أطباء، وممرضين وأخصائيين، من الجنسين، في تخصصات متنوعة، برواتب تصل إلى 70 ألف ريال كل شهر. وزير العمل يعلن 51 فرصة عمل جديدة بالسعودية براتب يصل لـ70 ألف ريال شهريا

أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بإدارة الفتح التعليمية وأحد العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في كراسات إجابات أحد الطلبة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

أكد الأثري فهمي محمود الأمين، مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان، أن أعداد الزائرين للمعبد اليوم بالتزامن مع تعامد الشمس، وصلوا لأكثر من 4 آلاف زائر ما بين سائحين أجانب ومصريين. قالت حركة حماس إن إعادة إعمار غزة يجب أن تتم بتوافق وطني ولن نسمح لأي قوة خارجية بالتدخل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 22-2-2025، تزامنا مع تعرض البلاد لموجة باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا. الطقس اليوم السبت 22-2-2025.. موجة شديدة البرودة وأهم الظواهر الجوية حماس: مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن واتصالات مستمرة مع الوسطاء

لا صوت يعلو فوق مواجهة الأهلي والزمالك في القمة 129 التي ستقام فى السابعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى في بطولة الدوري. ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك مكوناً من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – مصطفى العش – كريم الدبيس. خط الوسط: مروان عطية – أحمد رضا – إمام عاشور. خط الهجوم: حسين الشحات – جراديشار – وسام أبو علي. ومن المقرر أن يخوض البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك المباراة، بتشكيل مكون من .. محمد عواد في حراسة المرمى، محمود بنتايك، عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود حمدى الونش في خط الدفاع، وفى خط الوسط نبيل دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد، وفي الهجوم سيف الجزيرى، أحمد مصطفى زيزو، مصطفى شلبى.

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