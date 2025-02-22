شكرا لقرائتكم خبر عن هل حقنة البرد مفيدة فى علاج نزلات الشتاء.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت وزارة الصحة عبر صفحاتها الرسمية علي منصة فيس بوك، اليوم السبت، ان حقنة البرد أو ما تعرف بالخلطة السحرية لا تعالج نزلات البرد، بل أنها تتسبب في مشاكل صحية لأصحاب أمراض السكر، الكبد، ارتفاع ضغط الدم، القلب، والربو لذلك يجب استشارة الطبيب أولًا قبل أخذ أي دواء.



وزارة الصحة