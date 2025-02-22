شكرا لقرائتكم خبر عن برد قارس وحرارة تقترب من الصفر.. درجات الحرارة لمدة 7 أيام على كل الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من السبت 22 فبراير 2025 إلى الخميس 27 فبراير 2025، حيث تقترب درجات الحرارة ببعض المناطق من الصفر وسط أجواء شديدة البرودة.

وينشر ”الخليج 365” درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة، كما يلى:

السبت 22 فبراير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات.

- الوجه البحري: العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 17 درجة والصغرى 6 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

الأحد 23 فبراير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات.

- الوجه البحري: العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 17 درجة والصغرى 6 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

الإثنين 24 فبراير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 16 درجة والصغرى 9 درجات.

- الوجه البحري: العظمى 16 درجة والصغرى 9 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 15 درجة والصغرى 9 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 17 درجة والصغرى 5 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 9 درجات.

الثلاثاء 25 فبراير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 16 درجة والصغرى 9 درجات.

- الوجه البحري: العظمى 16 درجة والصغرى 9 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 16 درجة والصغرى 9 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 17 درجة والصغرى 6 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

الأربعاء 26 فبراير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات.

- الوجه البحري: العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 19 درجة والصغرى 7 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.

الخميس 27 فبراير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

ويشهد اليوم السبت 22 فبراير 2025، استمرار الموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجات.

ومتوقع اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط على مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، وسرعة الرياح بين 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 9، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.