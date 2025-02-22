شكرا لقرائتكم خبر عن درجتان تحت الصفر.. موعد ذروة الموجة الباردة وتحذير عاجل من الأرصاد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد ذروة الموجة شديدة البرودة التى تشهدها الجمهورية وتؤثر على أغلب الأنحاء.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن ذروة الموجة يومى الأحد والإثنين وتصل معها درجات الحرارة الصغرى لأقل من 9 درجات على القاهرة الكبرى ، وأقل من 5 درجات بشمال الصعيد ، وتسجل درجتين تحت الصغر بسانت كاترين.

ويشهد اليوم السبت 22 فبراير 2025، استمرار الموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة.

ومتوقع اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط على مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ، وسرعة الرياح بين 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.