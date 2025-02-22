شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأسعار السلع بمعرض أهلا رمضان بمركز البحوث الزراعية.. اللحوم بـ250 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يرافقه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة معارض أهلًا رمضان التابعة للوزارة بمركز البحوث الزراعية، بالجيزة والتى تطرح السلع بتخفيضات تصل ل 30%، مما يخفف العبء على المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "فاروق" خلال تصريحات له اليوم على هامش الافتتاح، أن وزارة الزراعة تعتزم استعدادا للشهر الكريم إقامة عدة معارض للسلع الغذائية ومستلزمات رمضان في عدة محافظات ولن تقتصر على القاهرة فقط.

كما تعتزم الوزارة التوسع في فتح منافذ بيع جديدة، وزيادة عدد منافذها المتحركة، وكذلك التعاون مع القطاع الخاص لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك بما يضمن وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة من أجل محاربة الغلاء.

وأوضح وزير الزراعة أن معرض أهلا رمضان يتضمن جميع احتياجات البيت المصري، داعيًا جميع المواطنين للاستفادة من هذه المعارض التي تم توزيعها جغرافيًا لتغطية جميع المناطق، مع التأكيد على استمرار ضخ السلع بشكل يومي لتلبية احتياجات الأسر المصرية خلال الشهر الكريم.

وينشر الخليج 365 أسعار أهم السلع بمعرض أهلا رمضان.

- اللحوم البلدى من 250 لـ270 جنيهًا.

- أرز بلدي بـ24 جنيهًا.

- فول بلدي بـ45 جنيهًا.

- فاصوليا بـ30 جنيهًا.

- بيض مائدة بـ150 جنيهًا.

- دواجن مجمدة بـ130 جنيهًا.

- سمك بلطى بـ70 جنيهًا.

- سكر بـ30 جنيهًا.

- جبن بـ90 جنيهًا للكيلو

- بطاطس بـ5 جنيهات.

- طماطم بـ5 جنيهات.

- بصل بـ5 جنيهات.

- زيت طعام لتر بـ60 جنيهًا.

- التمر يبدأ الكيلو من 22 جنيهًا.

- البط بـ130 جنيهًا للكيلو.