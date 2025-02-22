شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعم جنوب إفريقيا فى رئاسة مجموعة العشرين: تعكس مصالح الدول النامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب وزير الخارجية والهجرة السفير أبو بكر حفني محمود، دعم مصر لأولويات الرئاسة الجنوب أفريقية لمجموعة العشرين لكونها تعكس مصالح الدول النامية، لا سيما أجندة أفريقيا للتنمية لسنة 2063.

جاء ذلك في كلمة مصر التى ألقاها نائب وزير الخارجية في إطار مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج.

وشدد السفير أبو بكر حفني محمود- خلال الجلسة العامة التي امتدت عبر اليوم الثاني والأخير للاجتماع، والتى تناولت نقاشاته أولويات مجموعة العشرين للعام الجاري 2025- على اهتمام مصر بالتعاون لتنفيذ أولويات الرئاسة الجنوب إفريقية لمجموعة العشرين، بما من شأنه التعجيل بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، عبر تعزيز سبل الحصول على التمويل للدول النامية، بما في ذلك من خلال مقايضة الديون بتدابير التخفيف من آثار تغير المناخ، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لا سيما الذكاء الصناعي، وتعزيز الأمن المائي والغذائي.

وأشار أيضاً إلى ما يواجه العالم من تحديات في الوقت الراهن لا سيما مع تزايد التوجهات الأحادية والحمائية.. مؤكداً على أهمية التضامن والتعاون الدولي بما من شأنه مجابهة تلك التحديات.

كما سلط نائب وزير الخارجية الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه مجموعة العشرين في معالجة الاختلالات الراهنة في الهيكل المالي العالمي، لا سيما عبر تعزيز فرص الوصول للتمويل المُيَسَّر، مشيراً لأهمية تجنب أن توضع الدول النامية في موقف الاختيار بين هدفين كلاهما لابد من تحقيقه، هما مجابهة تغير المناخ، وتحقيق التنمية المستدامة.

ونوه إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به المجموعة لضمان أن تتسم ممارسات المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بالإنصاف والقدرة على توفير الحلول الملائمة لاحتياجات الدول النامية، فضلاً عن إدارة عبء الديون على نحو يضمن الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي لدى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بما من شأنه تجنب الانزلاق إلى أزمة ديون عالمية جديدة.

وتأتي مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة العشرين للعام الجاري استجابة للدعوة التي تلقتها من جنوب أفريقيا، الرئاسة الحالية للمجموعة، للمشاركة في مختلف فعاليات مجموعة العشرين كدولة ضيف عبر مجمل الاجتماعات حتى انتهاء الرئاسة الجنوب أفريقية في نوفمبر 2025.