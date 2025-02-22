شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم السبت 22-2-2025.. موجة شديدة البرودة وأهم الظواهر الجوية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 22-2-2025، تزامنا مع تعرض البلاد لموجة باردة نهارًا شديدة البرودة ليلًا.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 22-2-2025، كما يلى:

- استمرار الموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

- تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجات.

- اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط على مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة.

- سرعة الرياح بين 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار.

- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.

- أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 7، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 9، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.