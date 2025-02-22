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حماس: مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن واتصالات مستمرة مع الوسطاء

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حماس: مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن واتصالات مستمرة مع الوسطاء

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

السبت، 22 فبراير 2025 09:30 ص

قالت حركة حماس إن إعادة إعمار غزة يجب أن تتم بتوافق وطني ولن نسمح لأي قوة خارجية بالتدخل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

وأضافت حماس: مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن والاتصالات مستمرة مع الوسطاء.

وتابعت: "ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار ما دام الاحتلال ملتزما به".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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