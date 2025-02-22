شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن واتصالات مستمرة مع الوسطاء والان مع تفاصيل الخبر

قالت حركة حماس إن إعادة إعمار غزة يجب أن تتم بتوافق وطني ولن نسمح لأي قوة خارجية بالتدخل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت حماس: مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن والاتصالات مستمرة مع الوسطاء.

وتابعت: "ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار ما دام الاحتلال ملتزما به".