شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن واتصالات مستمرة مع الوسطاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالسبت، 22 فبراير 2025 09:30 ص
قالت حركة حماس إن إعادة إعمار غزة يجب أن تتم بتوافق وطني ولن نسمح لأي قوة خارجية بالتدخل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وأضافت حماس: مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن والاتصالات مستمرة مع الوسطاء.
وتابعت: "ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار ما دام الاحتلال ملتزما به".
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