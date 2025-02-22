شكرا لقرائتكم خبر عن القسام تستعرض أسلحة جنود إسرائيليين اغتنمتها خلال التصدى لاجتياح رفح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استعرضت كتائب القسام، خلال مراسم تسليم الأسرى في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أسلحة جنود إسرائيليين اغتنمتها خلال التصدي للعملية البرية على مدينة رفح.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها ستفرج السبت عن 6 محتجزين إسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت إن المحتجزين المقرر الإفراج عنهم هم: إيليا كوهين وعمر شيم توف وعومر فينكرت وتال شوهام وأفيرا منجيستو وهشام السيد.

وتشمل جولة السبت من تبادل الأسرى والمحتجزين، 600 أسير فلسطيني، منهم 445 من معتقلي قطاع غزة خلال الحرب، و51 من ذوي أحكام المؤبد، و59 من الأحكام العالية، و 47 أسيراً من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية من محرري صفقة شاليط الذين جرى إعادة اعتقالهم، وحكم عليهم استكمال فترة محكوميتهم.

وستشهد الصفقة المرتقبة، الإفراج عن عدد من قادة كتائب "القسام" الكبار في الضفة الغربية، أبرزهم، عبد الناصر عيسى، وعثمان بلال، وعمار الزبن، الذين سيجري إبعادهم إلى خارج البلاد.

كما ستشهد الصفقة الإفراج عن أقدم الأسرى الفلسطينيين، وهم نائل البرغوثي الذي أمضى 45 عاماً في الأسر، وعلاء البازيان، الذي أمضى 42 عاماً في الأسر، وسامر المحروم، المسجون لأكثر من 38 عاماً، والذين سيجري إبعادهم أيضا إلى خارج البلاد.



أسلحة القنص



قوات الفصائل