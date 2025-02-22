شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات الصليب الأحمر تصل مكان تسلم المحتجزين الإسرائيليين فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن سيارات الصليب الأحمر الدولى تصل إلى موقع تسليم المحتجزين الإسرائيليين فى رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

يشهد قطاع غزة استعدادات لتنفيذ صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل، اليوم، حيث ستقوم الفصائل الفلسطينية بتسليم 6 محتجزين إسرائيليين مقابل الإفراج عن 602 سجين ومعتقل فلسطيني، وذلك في إطار الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.