شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات الصليب الأحمر تصل مكان تسلم المحتجزين الإسرائيليين فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد عبد العظيمالسبت، 22 فبراير 2025 09:19 ص
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن سيارات الصليب الأحمر الدولى تصل إلى موقع تسليم المحتجزين الإسرائيليين فى رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.
يشهد قطاع غزة استعدادات لتنفيذ صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل، اليوم، حيث ستقوم الفصائل الفلسطينية بتسليم 6 محتجزين إسرائيليين مقابل الإفراج عن 602 سجين ومعتقل فلسطيني، وذلك في إطار الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز