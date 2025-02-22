شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: إطلاق سراح محتجزين من رفح الفلسطينية و4 آخرين من النصيرات والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: سيتم إطلاق سراح محتجزين اثنين من رفح الفلسطينية و4 آخرين من النصيرات فى قطاع غزة.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال تعتقل عددا من المواطنين خلال اقتحام محافظة نابلس وضواحيها بالضفة الغربية.

يشهد قطاع غزة استعدادات لتنفيذ صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل، اليوم، حيث ستقوم الفصائل الفلسطينية بتسليم 6 محتجزين إسرائيليين مقابل الإفراج عن 602 سجين ومعتقل فلسطيني، وذلك في إطار الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.