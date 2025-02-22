شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 22-2-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة السلع الغذائية على توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، كما تستمر اليوم السبت 22- 2- 2025 فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا الطماطم 5جنيهات البصل 20جنيها. ‏‎‏‎‏‎البطاطس 11 جنيها. الجزر 10 جنيهات. بطاطا 12.5 جنيه. الخيار بـ 14جنيها. الباذنجان الأبيض بـ18.5 جنيها . الكوسة بـ 14جنيها. ‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 18.5جنيها . ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 25جنيها. الفلفل الألوان بـ60 جنيها . الليمون بـ 55جنيها . الفاصوليا الخضراء 20جنيها. البسلة 30جنيها. الموز البلدي بـ 27.7 جنيه. الفراولة 45 جنيها. البرتقال 25جنيها. الجوافة 35 جنيها.

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