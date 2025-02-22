شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تواصل استلام استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

تواصل المدارس الثانوية استلام استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة من طلبة الصف الثالث الثانوي العام ومراجعتها للتأكد من صحة البيانات المدونة بالاستمارة الإلكترونية والأوراق المرفقة بها، والتى تشمل شهادة ميلاد الطالب وصورة البطاقة وإيصال سداد تأمين التابلت والمصروفات الدراسية ورسوم التقدم للامتحانات والصور الشخصية، حيث من المقرر أن تنتهى المدة المحددة لاستلام الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 27 فبراير الجارى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت على أنه في إطار حرص الوزارة على مصلحة طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، تم إتاحة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطلاب المتقدمين لأداء الامتحان حتى يوم الخميس الموافق 20 فبراير الجارى، وذلك لتسجيل البيانات وطباعة استمارة التقدم الالكترونية.

ويأتي الإعلان طبقا للاجراءات المتخذة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2025/2024 والمذكورة بكتيب التعليمات والضوابط الخاصة بإجراءات التقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة.

وتناشد وزارة التربية والتعليم طلاب وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالتوجه إلى المدارس لإنهاء الاجراءات المطلوبة، https://moe-register.emis.gov.eg/