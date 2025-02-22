شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة الأخيرة من شعبان.. "يا باغي الخير أقبِل" موضوع خطبة الجمعة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة، الموافق 28 من فبراير 2025م، الموافق 29 من شعبان 1446هـ، بعنوان: "يا باغي الخير أقبِل".

وأكدت وزارة الأوقاف أن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بفضائل شهر رمضان ووجوب الإقبال على مواسم الخير؛ استعدادًا لاستقبال هذا الشهر الكريم بما يليق من طاعة وعبادة.

والتقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فى وقت سابق الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر "الحوار الإسلامي - الإسلامي"، الذي استضافته المملكة البحرينية.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجالات الدينية والفكرية، وتنسيق الجهود لنشر الفكر الوسطي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك، مؤكدين أهمية تعزيز الحوار بين المؤسسات الإسلامية لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمة.

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري بالدور الرائد الذي يقوم به المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في البحرين، وجهوده في دعم الخطاب الديني المستنير، مؤكدًا أن التكاتف بين المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي ضرورة ملحة لتعزيز الوحدة ومواجهة الفكر المتطرف.