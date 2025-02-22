شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى احتفال الكنيسة الجيرمانية بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال الكنيسة الجيرمانية بمحافظة أسوان بمناسبة مرور 125 عامًا على تأسيس خدماتها في المحافظة. أُقيم الاحتفال أمس الخميس، بحضور الدكتور مايكل مويرر، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإنجيلية الألمانية، والأستاذ مفدي موسى، رئيس مجلس إدارة المستشفى الإنجيلية بأسوان، إلى جانب عدد من القيادات الدينية والشخصيات العامة، والقس مينا صفوت، راعي الكنيسة الجيرمانية بأسوان، الى جانب عدد من القيادات الدينية والشخصيات العامة.



جانب من الحفل

وفي كلمته خلال الاحتفال، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته واعتزازه الكبير بالخدمة التي تقدمها الكنيسة الجيرمانية، مؤكدًا أنها تعكس الروح الحقيقية للمحبة. وأضاف: "أشجعكم على الاستمرار في خدمتكم للإنسان، كما فعل معلمنا وسيدنا المسيح، الذي اهتم بالإنسان دون تمييز. قد تغلب الطقوس على الحياة، ولكن شجاعة المواجهة الحقيقية تكمن في الاهتمام بالإنسان أولًا وقبل كل شيء."

وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية إلى أن خدمة الكنيسة الجيرمانية في أسوان هي "قصة محبة مشجعة" تعكس التزامًا حقيقيًّا تجاه المجتمع، حيث قدمت الكنيسة على مدار 125 عامًا نموذجًا فريدًا في خدمة الإنسان بمختلف جوانب حياته.



الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر

وتخلل الاحتفال عرض تاريخي لمسيرة الكنيسة الجيرمانية منذ تأسيسها في عام 1900 وحتى اليوم، حيث استعرض أعضاء مجلس الإدارة والشخصيات الداعمة أبرز المحطات التي مرت بها الكنيسة، والدور الذي لعبته في خدمة المجتمع على مدار العقود الماضية.