شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض أهلا رمضان بنادى الزراعيين والان مع تفاصيل الخبر

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يرافقه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم السبت، معرض السلع الغذائية "أهلا رمضان" بنادى الزراعيين في الدقى.

أكد وزير الزراعة، أن السلع والخضر والفاكهة التى يتم طرحها بأقل من سعر التكلفة لتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة لا تهدف لتحقيق أي أرباح، حيث يتم التعاون مع كبرى الشركات المصدرة للحاصلات البستانية.

أوضح فاروق أن الأسعار بتخفيضات 30% مساهمة من وزارة الزراعة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين فى معظم الأحياء بالمحافظات.

أشار فاروق إلى أن الوزارة تشارك في المعارض التى تنظمها الوزارات والمحافظات بالإضافة إلى المعارض التى سوف تطلقها سواء في القاهرة او المحافظات والتي تشمل جميع السلع الغذائية التي تحتاجها الأسر خلال الشهر الكريم بما ذلك مستلزمات رمضان من التمور والمكسرات والياميش.

