شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تعلن إطلاق مبادرة لتوزيع كراتين رمضان وتجديد 100 مطبخ للأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، الاستعداد لانطلاق فعاليات مبادرة "كل يوم حكاية - رمضان 2025".

ومن المقرر أن تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، مؤتمرًا صحفيًا خلال أيام، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة، بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وتستهدف مبادرة "كل يوم حكاية - رمضان 2025"، توزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية، وتجديد 100 مطبخ للأسر الأكثر احتياجًا حيث تأتي تماشيًا مع جهود الدولة المبذولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا بمختلف أنحاء الجمهورية، ومن منطلق المسئولية المجتمعية للمؤسسات نحو المشروعات التنموية وتحسين جودة حياة المواطنين وتخفيف الأعباء عن غير القادرين، في ضوء رؤية مصر 2030.