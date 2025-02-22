شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: حماس ستطلق سراح المحتجزين الـ6 من رفح و"النصيرات" والان مع تفاصيل الخبر

قال جيش الاحتلال إن حماس ستطلق سراح المحتجزين الـ6 من رفح الفلسطينية و"النصيرات" بقطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

يشهد قطاع غزة استعدادات لتنفيذ صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل، اليوم، حيث ستقوم الفصائل الفلسطينية بتسليم 6 محتجزين إسرائيليين مقابل الإفراج عن 602 سجين ومعتقل فلسطيني، وذلك في إطار الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب ما أشارت وسائل إعلام فلسطينية، فإن المحتجزين الستة الذين سيتم تسليمهم هم إيليا ميمون، اسحق كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منغستو، هشام السيد من غزة، بعد أن ساعد وسطاء مصريون وقطريون في تجنب أزمة هددت بانهيار وقف إطلاق النار الذي بدأ منذ ما يقرب من شهر.