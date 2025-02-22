شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: نستعد لاستقبال المحتجزين الـ6 من موقعين فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال جيش الاحتلال إننا نستعد لاستقبال المحتجزين الـ6 من موقعين فى قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

يشهد قطاع غزة استعدادات لتنفيذ صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل، اليوم، حيث ستقوم الفصائل الفلسطينية بتسليم 6 محتجزين إسرائيليين مقابل الإفراج عن 602 سجين ومعتقل فلسطيني، وذلك في إطار الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن إجمالي المفرج عنهم 602 من الأسرى الفلسطينيين، موزعين على النحو التالي: 50 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و60 أسيرًا من الأحكام العالية، و47 أسيرًا من أسرى صفقة "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم، و445 أسيرًا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ 7 من أكتوبر 2023.