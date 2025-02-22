شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقودك جنحة للإعدام؟ خبير قانونى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل من الممكن أن تقودك جنحة للإعدام؟،”الخليج 365” يحاوب على هذا التساؤل فى النقاط التالية وكيف نص القانون في هذه الجزئية.

ويقول الخبير القانونى أيمن عطا الله، إن جريمة الشهادة الزور من الجرائم المتشعبة، خاصة وأن أحكامها وإجراءاتها متعددة وهى:

"قاعدة جريمة الشهادة الزور"

من المقرر أن شهادة الزور يتطلب القانون للعقاب علها أن يقرر الشاهد أمام المحكمة، بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء .

"متى تعاقب بسبب الشهادة الزور؟"

فى حالة إذا شهد الشاهد بعد حلف اليمين، بأقوال ما تغاير الحقيقة بإنكار الحق، أو تأييد الباطل، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء، فأن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور معاقب عليها قانونا.

" متى تتحقق جربمة الشهادة الزور؟"

تتحق الحريمة إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى انتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية، وإذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل إنتهاء المرافعة فى الدعوى إعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن.

"أركان جريمة شهادة الزور"

اطمئنان المحكمة إلى مغايرة أقوال الشاهد الحق، وتأييد الباطل بعد حلفه اليمين، بقصد تضليل القضاء مع التصميم عليها حتى نهاية الجلسة .

ويقول الخبير القانونى أيمن عطا الله، إن كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو جنحة يعاقب بالحبس، ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً، ولا تتغير وصف التهمة من جنحة إلا أنه تصل لعقوبة الإعدام.