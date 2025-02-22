شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أيام على الشهر الكريم.. حافظ على ترطيب جسمك استعدادًا للصيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – سارة وائلالسبت، 22 فبراير 2025 08:00 ص
مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي من المقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق 1/3/2025، نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية نصائح هامة للحفاظ على رطوبة الجسم استعدادًا للصيام.
وننشر تلك النصانح في السطور التالية:
1. شرب كميات كافية من الماء يوميًا (لا تقل عن 10 أكواب).
2. الأكثار من تناول الأطعمة المربطة كالفواكه والسلطة الخضراء.
3. التقليل من شرب الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.
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