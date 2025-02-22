شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات تصل لـ30%.. عناوين معارض أهلًا رمضان فى محافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بـ محافظة الجيزة، عن عناوين معارض "أهلًا رمضان"، لشراء احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

شهدت محافظة الجيزة، افتتاح معارض لـ"أهلًا رمضان"، في كل من الحي الثاني عشر بمدينة السادس من أكتوبر، وحي الصفوة بزهرة أكتوبر الجديدة، وطريق زويل بجوار جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.

وتوفر المعارض كل السلع الغذائية الأساسية، من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، واللحوم، والدواجن، والخضراوات، والفواكه الطازجة، وياميش رمضان، وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات تصل لـ30%.

وتستعد المحافظة لافتتاح عدد آخر من المعارض، وتحديدًا بالطرق الرئيسية والقطاعات التي تشهد كثافات سكانية عالية بالأحياء والمراكز والمدن، لتخفيف الأعباء عن المواطنين طوال الشهر الكريم.

وتستهدف المحافظة تنظيم 30 معرض لـ"أهلًا رمضان" هذا العام بالتعاون مع الجهات المعنية، أبرزها المعرض الرئيسي الجاري تجهيزه بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية على مساحة 4500م2، وبمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.