شكرا لقرائتكم خبر عن ‫توصيات عاجلة من الزراعة لمزارعى البرقوق.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البرقوق مراعاتها، خلال شهر فبراير.

وتمثلت التوصيات والتي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات الزراعية

1-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء لتفادي تصمغ الأشجار.

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

3-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهاية الخطوط.

4-استكمال جمع كل النواشف والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف و تقليم الأفرع الجافة والمصابة بخنافس القلف و التخلص منها بالحرق.



ثانيا: التسميد

أشجار البرقوق التي تروى بالتنقيط للفدان:

الرية الأولي: 2ك سلفات نشادر + 1 ك سلفات ماغنسيوم.

الرية الثانية: 2 لتر حامض نيتريك للفدان + 2 لتر حامض كبريتيك للفدان.

الرية الثالثة: 3ك بوتاسيوم + 2لتر حامض فوسفوريك للفدان.

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 8 لتر/ الشجرة.

السنة الثانية 12 لتر/ الشجرة.

السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة .

السنة الرابعة 26 لتر/ الشجرة .

السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة .

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)، 30 دقيقة ري بدون تسميد و 20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

