شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن أعراض تصيب السيدات بعد انقطاع الطمث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام السبت، 22 فبراير 2025 05:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب انقطاع الطمث عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك والتى تتضمن :- - تقل الدورة الشهرية، ثم تنقطع تماما - نوبات من الإحساس بالسخونة في الرأس والجسد - الشعور بالحرارة الشديدة والتعرق الليلي الغزير - هشاشة العظام - جفاف في المهبل - التغيرات النفسية والتقلبات المزاجية - الاضطرابات العضوية (مثل: الآم الظهر، وهن العظام، الزغللة) - زيادة في الوزن واضطرابات في الهضم وتابعت وزارة الصحة والسكان : تختلف الأعراض من حيث شدتها وتكرارها بين السيدات ويجب استشارة الطبيب للحصول على الفحوصات الطبية الدورية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز