شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن أعراض تصيب السيدات بعد انقطاع الطمث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالسبت، 22 فبراير 2025 05:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب انقطاع الطمث عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك والتى تتضمن :-
- تقل الدورة الشهرية، ثم تنقطع تماما
- نوبات من الإحساس بالسخونة في الرأس والجسد
- الشعور بالحرارة الشديدة والتعرق الليلي الغزير
- هشاشة العظام
- جفاف في المهبل
- التغيرات النفسية والتقلبات المزاجية
- الاضطرابات العضوية (مثل: الآم الظهر، وهن العظام، الزغللة)
- زيادة في الوزن واضطرابات في الهضم
وتابعت وزارة الصحة والسكان : تختلف الأعراض من حيث شدتها وتكرارها بين السيدات ويجب استشارة الطبيب للحصول على الفحوصات الطبية الدورية.
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