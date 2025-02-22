شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الخط الثالث للمترو فى رمضان 2025.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

مع بداية أول أيام شهر رمضان المبارك 2025، تعدل وزارة النقل مواعيد مترو الأنفاق فى الخطوط الثلاثة، وذلك لتناسب جمهور الركاب خلال الشهر العظيم، وفى النقاط التالية يعرض الخليج 365 مواعيد المترو فى رمضان 2025 .

مواعيد الخط الثالث للمترو فى رمضان 2025

العمل ينتهى الساعة 2:00 صباحا

أول قطار من عدلي منصور لجامعة القاهرة 5:15 ص

أول قطار من عدلى منصور إتجاه روض الفرج 5:20 ص

أول قطار من روض الفرج لعدلى منصور 5:15 ص

أول قطار من جامعة القاهرة لعدلى منصور 5:15 ص

أخر قطار من عدلي منصور إتجاه جامعة القاهرة 00:06 ص

أخر قطار من عدلى منصور لروض الفرج 00:02 ص

أخر قطار من روض الفرج لعدلى منصور 00:26 ص

أخر قطار من جامعة القاهرة لعدلى منصور الساعة 00:23 ص

اخر قطار يلتقى الخط الأول إتجاه جامعة القاهرة 00:45 ص

اخر قطار يلتقى الخط الأول إتجاه روض الفرج 00:41 ص

اخر قطار يلتقى الخط الثاني إتجاه جامعة القاهرة 00:40 ص

اخر قطار يلتقى الخط الثانى اتجاه روض الفرج 00:45 ص

مواعيد المترو فى الخطين الأول والثاني :

الخط الأول يبدأ عمل من حلوان للمرج الجديدة 5:15 ص

آخر قطار من محطة حلوان 12:15 ص

ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا .



انفوجراف

الخط الثاني يبدأ عمل من شبرا الخيمة 5:15 ص

قيام آخر قطار من شبر ومن المنيب 12:40 ص

مقابلة أخر القطارات بين الخطين 1:00 ص

أخر القطارات بين الخط الأول والثالث 12:30 ص

أخر القطارات بين الخط الثانى والثالث بالعتبة 12:30 ص

أخر قطار يغادر جامعة القاهرة بالخط الثالث 12:20 ص