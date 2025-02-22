شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المياه تدريجيا لميدان الجيزة ومحيطه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه؛ لتصل تدريجيًا لمناطق: "شارع النيل من كوبرى عباس حتى كوبرى الجامعة ومتفرعاته، ميدان الجيزة، سفارة تركيا، سفارة الإمارات العربية المتحدة".

وأشارت الشركة، إلى إعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، وتغيير محبس مياه قطر 800 مم.

يُذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الانتهاء من الأعمال وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.



