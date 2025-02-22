وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين عبر صفحات إلكترونية مزيفة، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين عبر صفحات إلكترونية مزيفة.

شكرا لقرائتكم خبر عن %92 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012