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%92 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين

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  • %92 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين 1/2
  • %92 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين 2/2

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين عبر صفحات إلكترونية مزيفة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين عبر صفحات إلكترونية مزيفة.

وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين عبر صفحات إلكترونية مزيفة، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين عبر صفحات إلكترونية مزيفة.


 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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