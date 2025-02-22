شكرا لقرائتكم خبر عن يهم طلاب الثانوية العامة.. تعرف على شكل أسئلة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة بالتعرف على شكل أسئلة امتحانات نهاية العام والتى تنطلق يونيو المقبل من خلال متابعة النماذج الاسترشادية والتى تم اتاحتها على موقع الوزارة وقناة مدرستنا 3، مشددة على أن الامتحان الاسترشادى نسخة من امتحان نهاية العام ويجب على الطلاب التعرف بشكل جيد على شكل الأسئلة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الصف الثالث الثانوي العام بالاطلاع على النماذج الاسترشادية للثانوية العامة من خلال الدخول على الرابط اضغط هنا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة والإجابة عن هذه النماذج الاسترشادية على قناة مدرستنا 3 من خلال معلمين متخصصين فى المواد الدراسية.

ويمكن للطلاب متابعة حل وإجابة النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025، من خلال قناة مدرستنا 3، عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تم أتاحت النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة فى عدة مواد أبرزها اللغة العربية واللغة الانجليزية والكيمياء لطلاب المدارس العربى والكيمياء لطلاب مدارس اللغات ومادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة شعبة أدبى بعد إضافتها للمجموع الثانوية العامة، كما تم توفير النماذج الاسترشادية السبت 15 فبراير الجارى فى الفيزياء والأحد 16 فبراير اللغة الألمانية والاثنين 17 فبراير فيزياء لغات و18 فبراير الجغرافيا و19 فبراير الرياضيات التطبيقية والجمعة 21 الاحياء والسبت 22 فبراير ماث والأحد 23 فبراير اللغة الفرنسية و24 فبراير الرياضيات البحتة و25 فبراير التاريخ و27 فبراير بيولوجى.