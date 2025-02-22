شكرا لقرائتكم خبر عن المرتبات تصل لـ161 ألف جنيه شهريا.. وظائف جديدة بالسعودية اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات المتقدمين على فرص عمل فى شركة بالمملكة العربية السعودية، بمرتبات تصل إلى 12 ألف ريال شهريا، أي بما يعادل 161 ألف جنيه شهريا، وذلك حتى يوم الأحد 23 فبراير 2025.

وأوضحت أن فرص العمل الجديدة، عبارة عن:

- عدد 1 مصمم جرافيك ، خبرة من 2 إلى 5 سنوات، وخبرة في الذكاء الاصطناعي والمواد الخام، علما بأن الراتب يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 ريال سعودي كل شهر .

- عدد 1 مدير مشتريات، خبرة من 7 إلى 15 سنة، وخبرة في الذكاء الاصطناعى، والمواد الخام، والراتب يتراوح ما بين 8000 إلى 12000 ريال سعودي شهريا.

- عدد 1 مدير مالي خبرة عملية من 5 إلى 15 سنة، والراتب يتراوح بين 8000 إلى 12000 ريال سعودي كل شهر.

- عدد 1 مدير تسويق، خبرة 10 سنوات، الراتب من 9000 إلى 10000 ريال سعودي شهريا.

* مميزات هذه الوظائف:

- تأمين صحي واجتماعي.

- توفير تذاكر الطيران.

- على ألا يزيد السن عن 55 سنة.

يمكن لمن يجد في نفسه الشروط المطلوبة عليه تقديم السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة على البريد الالكتروني التالي : [email protected]، علما بأن التقديم مستمر حتى يوم الأحد الموافق 23-2-2025 .