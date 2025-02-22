أخبار مصر

المرتبات تصل لـ161 ألف جنيه شهريا.. وظائف جديدة بالسعودية اعرفها

0 نشر
0 تبليغ

  • المرتبات تصل لـ161 ألف جنيه شهريا.. وظائف جديدة بالسعودية اعرفها 1/2
  • المرتبات تصل لـ161 ألف جنيه شهريا.. وظائف جديدة بالسعودية اعرفها 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن المرتبات تصل لـ161 ألف جنيه شهريا.. وظائف جديدة بالسعودية اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات المتقدمين على فرص عمل فى شركة بالمملكة العربية ، بمرتبات تصل إلى 12 ألف ريال شهريا، أي بما يعادل 161 ألف جنيه شهريا، وذلك حتى يوم الأحد 23 فبراير 2025.

 

وأوضحت أن فرص العمل الجديدة، عبارة عن:

- عدد 1 مصمم جرافيك ، خبرة من 2 إلى 5 سنوات، وخبرة في الذكاء الاصطناعي والمواد الخام، علما بأن الراتب يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 ريال سعودي كل شهر .

 

-  عدد 1 مدير مشتريات، خبرة من 7 إلى 15 سنة، وخبرة في الذكاء الاصطناعى، والمواد الخام، والراتب يتراوح ما بين 8000 إلى 12000 ريال سعودي شهريا.

 

- عدد 1 مدير مالي خبرة عملية من 5 إلى 15 سنة، والراتب يتراوح بين 8000 إلى 12000 ريال سعودي كل شهر.

 

-  عدد 1 مدير تسويق، خبرة 10 سنوات، الراتب من 9000 إلى 10000 ريال سعودي شهريا.

 

*        مميزات هذه الوظائف:

-          تأمين صحي واجتماعي.

-          توفير تذاكر الطيران.

-          على ألا يزيد السن عن 55 سنة.

 

يمكن لمن يجد في نفسه الشروط المطلوبة عليه تقديم السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة على البريد الالكتروني التالي : [email protected]، علما بأن التقديم مستمر حتى يوم الأحد الموافق 23-2-2025 .

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا