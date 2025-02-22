شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة دعم فلسطين: مصر بنت تكتلا عربيا ضد مخططات تهجير سكان غزة والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الدكتور صلاح عبد العاطى رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، عن التحديات التى تواجهها منطقة الشرق الأوسط، قائلا:" التحديات عميقة فى إطار تهديد أمن المنطقة بشكل عام ودولها ومحاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات معلنة من الرئيس الأمريكى وحكومة اليمين الفاشى التى لم تكتفى بحرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة".

وأضاف صلاح عبد العاطى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن إسرائيل تحول التسيد بالمنطقة باستمرار احتلال مناطق واسعة فى جنوب لبنان وسوريا، وتغيير المنطقة كى تتحكم فى مفاصيلها، فى إطار الصراع على الموارد والمنطقة وهو ما يهدد الملاحة البحرية وأمن المنطقة.

ولفت صلاح عبد العاطى إلى أن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة فى الاستيلاء على نصف المنطقة، لذلك هناك تحديات كبيرة تتطلب موقفا عربيا حازما وهو موجود الآن ولكن لابد أن يخرج من إطار السياسة التقليدية إلى سياسات عملية أكثر للتصدى لمثل هذه المخططات، ويساعد فى بناء منظومة أمن عربى جديد.

تابع صلاح عبد العاطى، يجب أن تتحول خطة الإعمار المصرية إلى خطة عربية عن كونها خطة فلسطينية لضمان إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه وهى خطوة عملية للرد على مخططات التهجير التى بدأت تتراجع بسبب الموقف العربى وعلى رأسه المصرى الذى بنى هذا التكتل العربى.