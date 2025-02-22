شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: ستكون هناك أخبار جيدة فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه ستكون هناك أخبار جيدة فى الشرق الأوسط، لكنه لم يعلن عن أى تصريحات تخص هذه الأخبار، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

أكد ترامب اليوم "خطتى بشأن غزة جيدة لكننى لن أفرضها وسأكتفى بالتوصية"، وأشار ترامب إلى عدم السعي لفرض خطته بشأن غزة، قائلاً في تصريحات له، إنه فوجئ بموقف مصر والأردن الرافض للمقترح الذي طرحه بتفريغ قطاع غزة من سكانه لحين الانتهاء من إعادة الاعمار.

أضاف الرئيس الأمريكي إن قطاع غزة يتمتع بموقع رائع، إلا أن غزة الآن "غير صالحة للعيش" وإذا ما تم منح سكانها الخيار سيخرجون منها على حد قوله.

لايفوتك

ترامب عن شكوى رئيس أوكرانيا لغيابه عن مباحثات السعودية: ليس مهماً حتى يشارك