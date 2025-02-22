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وكالة الأنباء السعودية: انعقاد لقاء أخوى تشاورى في الرياض بمشاركة مصر والأردن

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وكالة الأنباء السعودية: انعقاد لقاء أخوى تشاورى في الرياض بمشاركة مصر والأردن

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القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، نقلته عن وكالة الأنباء السعودية، قولها إنه تم انعقاد لقاء أخوي تشاوري، في مدينة الرياض، بمشاركة قادة مصر والأردن والسعودية وقطر والبحرين والإمارات والكويت.

وأضافت أن اللقاء تناول وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية والجهود المشتركة الداعمة للقضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في غزة.

وتابعت أن القادة المشاركين في اللقاء رحبوا بعقد القمة العربية الطارئة المقررة في القاهرة 4 مارس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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