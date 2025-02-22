شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء السعودية: انعقاد لقاء أخوى تشاورى في الرياض بمشاركة مصر والأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، نقلته عن وكالة الأنباء السعودية، قولها إنه تم انعقاد لقاء أخوي تشاوري، في مدينة الرياض، بمشاركة قادة مصر والأردن والسعودية وقطر والبحرين والإمارات والكويت.

وأضافت أن اللقاء تناول وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية والجهود المشتركة الداعمة للقضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في غزة.

وتابعت أن القادة المشاركين في اللقاء رحبوا بعقد القمة العربية الطارئة المقررة في القاهرة 4 مارس.