شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق شقة بالقرب من موقع جريمة سفاح المعمورة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب، مساء اليوم الجمعة، بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار في منطقة المعمورة البلد، ما أسفر عن التهام النيران بعض محتوياتها، وذلك دون إصابات.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المنتزه ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بلاغ باندلاع حريق بعقار بشارع مي زيادة بمنطقة المعمورة البلد، بالقرب من موقع جريمة سفاح المعمورة بالإسكندرية.

وعلي الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، وكشفت المعاينة نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بالعقار المشار إليه، تسبب الحريق في احتراق باب الشقة وأجزاء من منقولات الشقة، وذلك دون وقوع أي إصابات، فيما تم إخماد النيران ومنع امتدادها لباقي طوابق العقار، تحرر محضر بقسم شرطة المنتزه ثان بالواقعة، وجاري العرض على جهات التحقيق.

يذكر أن شارع مي زيازة بمنطقة المعمورة البلد ، شهد واقعة في أحد عقاراته واقعة العثور على جثامين سيدتين داخل غرفة بشقة بطابق أرضي، بشارع مي زيادة المعمورة البلد، والمعروفة إعلاميا بسفاح المعمورة.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، أن المتهم "ن. م" قام باستئجار شقة في الطابق الأرضي بمنطقة المعمورة البلد، ليجعلها مقرًا لمقابلة موكليه، لكنه اتخذها ملاذًا لعلاقاته النسائية، وتعرف على المجني عليها الأولى وتزوجها عرفيًا، ثم نشبت بينهما خلافات قرر على إثرها التخلص منها، وقام بوضع جثمانها داخل أكياس مشمّع ولفها بمادة لاصقة بإحكام حتى لا تفوح رائحتها، وتركها داخل صندوق لعدة شهور.