شكرا لقرائتكم خبر عن فوز المستشار أبو الحسين قايد برئاسة نادي قضاة مصر بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، فوز المستشار أبو الحسين فتحي قايد - نائب رئيس محكمة النقض والرئيس الحالي للنادي، بمنصب رئيس النادي بالتزكية.

كما أعلنت اللجنة فوز كلا من المستشارين شادي خليفه (مستشار - 1055 صوتا) ، ومحمود محمد مرغني صادق (نائب رئيس محكمة النقض - 904 أصوات) بالمقعدين المخصصين للمستشارين بمجلس الإدارة.

كما فاز في العملية الانتخابية بالمقعدين المخصصين لرؤساء المحاكم والقضاة كلا من: محمد محمود فاروق إبراهيم (رئيس محكمة من الفئة أ - 892 صوتا ) و محمد صلاح لطفي عطيه (قاض - 677 صوتا).. وفاز بالمقعدين المخصصين للنيابة العامة كلا من: محمد يحيى محمد أبو الدهب (رئيس نيابة - 353 صوتا) ورامي حسن إبراهيم إسماعيل (رئيس نيابة - 983 صوتا) .

وكانت العملية الانتخابية قد أجريت اعتبارا من العاشرة من صباح اليوم وحتى السادسة مساء، وسط إقبال كبير من أعضاء النادي على المشاركة.

ترأس المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على الانتخابات، وضمت اللجنة في عضويتها كلا من: المستشار الدكتور فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار يوسف عثمان رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار محسن مبروك رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار عبد العزيز إبراهيم طنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار عادل السعيد رئيس محكمة الاستئناف سابقا.