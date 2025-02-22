شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد أتوبيسات النقل العام فى القاهرة رمضان 2025.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تستقبل محافظة القاهرة شهر رمضان بترتيبات مختلفة، من بينها تعديل مواعيد أتوبيسات النقل العام، لتناسب احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، وتعمل بالتنسيق مع خطوط النقل الجماعى الأخرى والمترو لإحداث سيولة مرورية خلال شهر رمضان .

مواعيد اتوبيسات النقل العام فى القاهرة رمضان 2025

خروج 50% من السيارات الساعة 5 ص

خروج باقي الأسطول تدريجيًا حتى الساعة 8.30 ص

السيارات تعمل 10 ساعات لتغطية ذروة ما قبل الإفطار

آخر اتوبيس يقوم من امام المساجد المشهورة بعد منتصف الليل

خدمة ليلية طوال الشهر لتغطية المناطق ذات الطابع الديني والتجاري

الخدمة الليلية من 9 مساءً وحتى 5 صباحًا

مد عمل خطوط ميني باص لربط أحياء القاهرة بالأماكن الدينية