شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسي يزور وكالة الفضاء المصرية ويشيد بتطورها التقني والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، إريك شوفالييه، سفير الجمهورية الفرنسية لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وكذا ممثلي شركة تاليس في مصر في زيارة رسمية إلى مقر الوكالة، حيث اطلع على أحدث التطورات والإمكانات المتقدمة التي تتمتع بها الوكالة في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وخلال الزيارة، أعرب السفير الفرنسي عن بالغ سعادته وإعجابه بالتقدم اللافت الذي تشهده وكالة الفضاء المصرية، مثنيًا على البنية التحتية المتطورة والمعامل المتقدمة التي تمتلكها، فضلاً عن الكفاءات الهندسية والعلمية المتميزة التي تعمل داخل الوكالة، والتي تعكس المستوى الرفيع للكوادر المصرية في قطاع الفضاء.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل معمل الاختبار والتجميع والتكامل للأقمار الصناعية، حيث استمع الوفد إلى شرح تفصيلي حول العمليات التقنية المتقدمة التي يتم تنفيذها وفقًا لأحدث المعايير العالمية.



وفي ختام الزيارة، توجه الدكتور شريف صدقي بالشكر إلى السفير على هذه الزيارة المثمرة، ودعاه لمؤتمر New Space Africa 2025، الذي تستضيفه وكالة الفضاء المصرية في أواخر أبريل المقبل، باعتباره منصة رائدة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء، لا سيما بين الدول الإفريقية والشركاء الدوليين.

تعكس هذه الزيارة الاهتمام المتزايد بالتعاون بين مصر وفرنسا في مجالات التكنولوجيا والابتكار الفضائي، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية في هذا القطاع الحيوي.