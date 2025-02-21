شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يستفز الفلسطينيين ويتفقد قوات الاحتلال في طولكرم.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

في محاولة جديدة لاستفزاز الفلسطينيين، زار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، مخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، وتفقد القوات التي تعمل هناك، وفق ما نشرت الإذاعة العبرية.

وأصدر نتنياهو تعليمات للجيش الإسرائيلي بشن هجوم واسع النطاق على الضفة الغربية، رداً على محاولة تفجير حافلات وسط إسرائيل.

كما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بتكثيف الهجوم العسكري على مخيم طولكرم ومخيمات الضفة الغربية، وهو ما تقرر فعلاً في ختام مشاورات أمنية أجراها نتنياهو، الذى أوعز للجيش بشن عملية عسكرية واسعة في الضفة، وللشرطة بتكثيف الإجراءات الوقائية لمنع وقوع هجمات على الداخل الإسرائيلي.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية لليوم الـ25 على التوالى، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ13، وسط تصعيد عسكرى من هدم وتفجير وحرق للمنازل وتدمير واسع للبنية التحتية.