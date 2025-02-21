شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى كويتى: مصر لعبت دورا تاريخيًا فى غزة وأحرقت مخططات التهجير والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عايد المناع الكاتب والمحلل السياسى الكويتى ؛ لـ"الخليج 365 "؛ إن الدور المصرى في غزة هو دور تاريخي مهم؛ ومنذ السابع من أكتوبر من عام 2023 واندلاع شرارة "طوفان الأقصى"؛ حتى الآن والدولة المصرية لا تدخرا جهدا، لتخفيف الضغط على الأشقاء الفلسطينيين.

أضاف المناع؛ فى تصريحات لليوم السابع، أن مصر استطاعت أن تحرم إسرائيل من تحقيق حلمها بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتشتيتهم في الدول المختلفة، وأصرت مصر على حرق مخططات إسرائيل.

واستطرد المناع قائلا؛ إن المقترح المصرى بإعمار غزة بأيادي أبنائها بدلا من تهجيرهم، وتوفير أماكن إيواء مؤقتة لهم داخل القطاع قد أثلج قلوب الفلسطينيين ؛ وشد من أزرهم فى توقيت عصيب.

وشدد المناع؛ على ضرورة تمسك العرب جميعًا بالرؤية المصرية وأثق بأن تلك الرؤية ستحظى بتأييد عربى كبير خلال اجتماع قادة مصر والخليج والأردن فى الرياض وبعدها القمة العربية الطارئة المقرر انعقادها في الـ4 من مارس بالقاهرة.

ومن جهة ثانية، وبمناسبة ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية، أشار المناع لما حققته المملكة العربية السعودية على مدى 3 قرون من نهضة شاملة فى مختلف المجالات، وعلى الصعيد السياسى، أشار المناع إلى جهودها في تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، و الدور المهم الذى تلعبه على الصعيدين الإقليمى والدولى، واضعةً نصب أعينها إرساء ركائز السلام .