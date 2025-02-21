شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي الجيزة، قطع المياه لمدة 8 ساعات، عن مناطق: "شارع النيل من كوبرى عباس حتى كوبرى الجامعة ومتفرعاته، ميدان الجيزة، سفارة تركيا، سفارة الإمارات العربية المتحدة"، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 21-2-2025 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 22-2-2025.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال الصيانة، وكذا تغيير محبس مياه قطر 800 مم، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لتنفيذ الأعمال.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بالقطع، مشيرة إلى أن في حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

يُذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تستقبل شكاوى المواطنين، بشأن ضعف المياه أو كسر ماسورة أو تسريب، أو الشكوى من جودة المياه، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، وتطبيق 125، بالإضافة إلى الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.