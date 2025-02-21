شكرا لقرائتكم خبر عن أوجه التشابه والاختلاف بين جرائم سفاحي المعمورة والتجمع والجيزة والغربية والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت قصص السفاحين التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة حديث السوشيال ميديا بين المواطنين، في محاولات لفهم ما يحدث وما يدفعهم لارتكاب تلك الجرائم البشعة، ارتكبها كل من سفاح المعمورة، وسفاح التجمع، وسفاح الجيزة، وسفاح الغربية، ورغم تباين تفاصيل كل قضية، فإن هناك أوجه تشابه واختلاف تجمع بينهم:

1. سفاح المعمورة:

• نصر الدين محامى عمره 51 عامًا، ومعروف بسمعته القانونية الجيدة في الإسكندرية.

• قتل زوجته السابقة وموكلته السابقة والمهندس محمد إبراهيم.

• استدراج الضحايا إلى مكتبه، ثم قتلهم ودفنهم داخل الشقة.

• خلافات شخصية، ومالية، ورغبة في التخلص من التهديدات المحتملة التي توقع حدوثها منهم.

2. سفاح التجمع:

• كريم محمد سليم، مدرس انجليزي وناشط على منصة “تيك توك”.

• قتل ثلاث سيدات في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

• استدراج الضحايا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ثم قتلهم داخل شقته، والتمثيل بجثثهن ودفنهم في مناطق صحراوية.

• اضطرابات نفسية وهم نفسه بها.

3. سفاح الجيزة:

• قذافي فراج تاجر وصاحب مكتبة.

• قتل صديقه، وزوجته، وشقيقة زوجته، وعاملة لديه.

• التسميم أو الضرب، ثم دفن الجثث داخل شقته.

• دوافع مادية بحتة، مثل الاستيلاء على أموال وممتلكات الضحايا.

4. سفاح الغربية:

• عبد ربه موسى، ادعي أنه نشأ في بيئة أسرية قاسية وكان يعمل شيف .

• قتل خمس سيدات، بما في ذلك زوجته الأولى.

• استدراج الضحايا وقتلهم بطرق مختلفة.

• دوافع مادية وانتقامية، مع تأثيرات نفسية نتيجة نشأته الصعبة التي ادعاها.

أوجه التشابه بين السفاحين:

• جميع السفاحين استهدفوا ضحايا من الدائرة القريبة، سواء أصدقاء، زوجات، أو موكلين باختلاف سفاح التجمع.

• تم دفن الجثث داخل ممتلكات الجناة، مثل الشقق أو المكاتب، وسفاح التجمع قتلهم في شقته فقط ودفنهم بالخارج.

• كل الجرائم نُفذت بتخطيط مسبق ودقة في التنفيذ.

أوجه الاختلاف بين السفاحين:

• كانت دوافع سفاحي الجيزة والغربية مادية، وكانت دوافع سفاح التجمع نفسية، وسفاح المعمورة بين الشخصية والمالية.

• أساليب القتل اختلفت بين التسميم، والضرب، والذبح، مع اختلاف في طرق استدراج الضحايا.

• الخلفيات الاجتماعية والتعليمية للجناة، تنوعت مما أثر على طرق تنفيذ الجرائم ودوافعها.

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600 متر بين جريمة سفاح الإسكندرية الأولى والجريمة الرابعة لسفاح الجيزة

تشابه صادم بين جرائم سفاح المعمورة وسفاح الجيزة: القتل والدفن في دائرة واحدة جرائم القتل دائما ما تكون متشابهة في بعض الأحيان وخاصة فى طرق تنفيذ الجرائم، وأبرز أوجه الشبه أن سفاح المعمورة ارتكب واقعة قتل المجنى عليه الأول المهندس محمد إبراهيم ودفنه بشقة المقبرة في شارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة، وعلى بعد 7 دقائق مشى من مكان قتل سفاح الجيزة للمجنى عليها ضحيته الرابعة ياسمين بشارع وهران بالعصافرة.

من خلال استخدام خرائط جوجل تبين أن المسافة بين شقة مقبرة سفاح المعمورة الأولى فى العصافرة، تبعد حوالى 600 متر فقط عن شقة مقبرة سفاح الجيزة التي قتل فيها الضحية ياسمين في عام 2018.

المسافة بين شقة سفاح المعمورة وسفاح الجيزة

الجريمة الأولى

قبل بضع سنوات توجه المهندس محمد إبراهيم، الضحية الأولى"، لمكتب المحاماة الخاص بالمتهم بشارع 45 بمنطقة العصافرة، ليكون محاميه الخاص في عمليات البيع والشراء، ليضع المجني عليه ثقته في المتهم وجعله صديقه المفضل.

جلس المتهم مع شيطانه يفكر في تأمل وروية، للـ تخطيط للاستيلاء على أموال المجني عليه، ليضع سيناريو وخطة متكملة الأركان وطرح على نفسه أسئلة ربما ستجعل الجريمة بلا دليل ضده،

ليقرر السفاح استدراج الضحية لمكتبه، والتعدي عليه بالضرب، ثم جعله يتصل بأسرته ويخبرهم بأنه بخير وسوف يتزوج من سيدة أجنبيه وطلب منهم عدم التواصل معه لأنه سيسافر للخارج، وبعد ذلك قتله ودفنه في شقة العصافرة.

الجريمة الثانية

بعد ارتكاب جريمته الأولى فى مارس 2022، قرر المتهم تغيير عنوان مكتبه وافتتح مكتب في منطقة المعمورة في طابق أرضى، ليبدأ سلسلة جديدة من وقائع القتل وسفك الدماء.

تعرف المتهم على ضحيته الثانية بداية عام 2023، ليقرر الزواج منها عرفيا بعد وقوعه في حبها، لتستمر السعادة وليالي ألف ليلة وليلة بينهم لأشهر معدودات قبل أن يتقلب مزاج المتهم ويبدأ التفكير في التخلص منها بسبب مشاكل بينهما.

باغت السفاح المجني عليها وتعدي عليها بالضرب، لتفقد قواها منتصف عام 2023، ثم قام بوضع جسدها داخل أكياس مشمع وقام بإغلاق المشمع جيدا حتي يمنع انبعاث الرائحة، ووضعها داخل غرفة في مكتبة بشقة المقبرة في المعمورة ووضعها داخل صندوق خشبي، وبعد 8 أشهر نقل جثمانها للشقة التي قتل فيها ضحيته الثالثة "موكله عنده".

الضحية الثالثة

تكون أصعب جريمة على القتلة هي الجريمة الأولى، وعقب ذلك يستمرون في ارتكاب جرائمهم، وبعد اكتشاف أمرهم دائما ما يعتقدون أنهم ضحايا، ودائما ما يظهر السفاحون بالهدوء وحسن العلاقات مع معارفهم بسبب طبيعتهم الظاهرية التي تتسم بالبراءة.

فكر "السفاح"، فى البحث عن طريقة أخرى لجمع المال الحرام، فوجد ضالته في موكلة عنده استولى منها على مبالغ من المال وعند مطالبتها بأموالها قرر وخطط ودبر لإنهاء حياتها.

بحيلة شيطانية استدرج المتهم المجني عليها، وقتلها داخل شقة بالدور الأرضي، بالمعمورة، نهاية عام 2024، ثم نقل جثمان زوجته من شقة الزوجية لمكان المقبرة ودفنها بجوار جثمان موكلته.



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