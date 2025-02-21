شكرا لقرائتكم خبر عن بث صلاة التراويح فى المسجد الحرام.. ضوابط جديدة واشتراطات تتضمن منع التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد صلاة التراويح من أهم ما يبحث عنه المسلم في شهر رمضان الكريم؛ خاصًة تلك التي تقام في الحرمين الشريفين.



فهل يمكن مشاهدة صلاة التراويح فى مساجد المملكة عبر التلفزيون في شهر رمضان هذا العام؟



يجيب عن هذا السؤال وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، عبر بيان لها؛ موضحًة أنه يحظر استخدام الكاميرات في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، بما في ذلك صلوات التراويح، وشددت على منع نقل أو بث الصلوات عبر الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها.

كما أكدت الوزارة، على أهمية التزام الأئمة والخطباء بتعليمات الوزارة، وتوجيه المصلين بالالتزام بالآداب الشرعية داخل المساجد.

وأوضحت أن هذه الإجراءات هدفها حفظ قدسية المساجد وأجواء العبادة، وضمان عدم التشويش على المصلين، شددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية السعودية على عدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين وغيرها، كما وجهت الوزارة بأن يكون إفطار الصائمين تحت مسؤولية الإمام والمؤذن وأن يقام فى الأماكن المهيأة لذلك في ساحات المساجد، وأضافت الوزارة في سياق توجيهاتها الخاصة بشهر رمضان؛ أن يقوم من يتولى تفطير الصائمين بتنظيف المكان بعد الانتهاء من الإفطار فوراً، وعدم إستحداث أي غرف مؤقتة أو خيام ونحوها لإقامة الإفطار فيها، وأيضاً توجيه من يرغب بالتبرع بعبوات المياه للمساجد بالاكتفاء بالكمية التي تفي باحتياج المسجد.

وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لمراقبي المساجد لمتابعة تطبيق كافة التعليمات الصادرة لمنسوبيها واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق من يخالفها، كما دعت المواطنين والمقيمين في حال رصد أي تقصير في مستوى الخدمات المقدمة لبيوت الله أو مخالفة التعليمات الصادرة في تنظيم المساجد ودورها في شهر رمضان المبارك إلى التواصل المباشر عبر مركز الاتصال الموحد 1933، أو زيارة فروعها بالمناطق المختلفة فى المملكة.

تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية على توفير بيئة مناسبة للعبادة، والحفاظ على سلامة المصلين، وضمان أداء الشعائر الدينية في أجواء روحانية تتسم بالخشوع والسكينة.

وتحرص وزارة الشؤون الاسلامية على إصدار التوجيهات قبيل شهر رمضان من كل عام، تنظيم الأنشطة الدينية في المساجد، وتوفير الأجواء الملائمة للمصلين لأداء عباداتهم .