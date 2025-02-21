شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين معارض أهلا رمضان فى محافظة الجيزة.. تخفيضات على السلع تصل لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن العام الحالي شهد إقامة أكبر عدد من معارض أهلا رمضان لتغطية كافة قطاعات المحافظة من أحياء ومراكز وقرى ومدن عمرانية جديدة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين طوال شهر رمضان بأسعار مناسبة.

وأشار المحافظ إلى إنه تم افتتاح 28 معرضًا أهلا رمضان على مساحة 17825 م2 ضم 554 باكية وبمشاركة 432 عارض، وذلك في إطار حرص الدولة على زيادة المعارض والمنافذ التي تضم مختلف أنواع السلع الأساسية للمواطنين وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء وتوافر السلع بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المعارض توفر السلع بتخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 30 % وتستمر طوال شهر رمضان المبارك، حيث تعمل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم طوال اليوم.

وقال المهندس عادل النجار، إن في قطاع الأحياء تم إقامة 13 معرضًا أهلا رمضان على مساحة إجمالية 11650 م2 يضم 328 باكية وعارض، وجاءت مواقعهم كالتالي:

في جنوب الجيزة بالسوق الحضاري بشارع ربيع الجيزي أمام مطحن السويحي، والثاني بميدان الجيزة أمام مدرسة أبو الهول، والثالث بأرض أبو عبيدة بالمنيب.

وفي حي العجوزة بميدان الكيت كات، وفي حي الدقي بشارع السودان بمدخل الكوبري الخشب، وفي حي الهرم الأول بشارع فيصل الرئيسي أمام شارع حسن محمد والثاني بتقاطع شارع المريوطية مع الهرم، وفي حي الوراق بشارع كورنيش النيل بجوار الموقف القديم، وفي حي العمرانية بشارع عبد الهادي حسانين بأرض الشركة الشرقية، وفي حي بولاق الدكرور أسفل كوبري فيصل بجوار نيابة مرور فيصل.

وفي حي الطالبية بشارع حسن محمد وفي حي إمبابة بشارع المطار بجوار مسجد المنيرة، وفي حي المنيرة الغربية بطريق البراجيل مساكن البراجيل.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن في قطاع المراكز والقرى تم إقامة 11 معرضًا "أهلًا رمضان" على مساحة إجمالية 3775 م2، تضم 109 باكيات وعدد 98 عارض، وجاءت مواقعهم كالتالي:

في مركز ومدينة منشأة القناطر بجوار بنك مصر، وفي مركز ومدينة البدرشين بشارع عمرو بن العاص بجوار البنك، وفي مركز أوسيم بجوار ميدان المطحن، وفي مدينة الحوامدية بطريق مصر أسيوط بجوار مبنى المدينة، وفي مركز العياط بشارع شكري القواتلي، وفي مركز أبو النمرس بقرية الحرانية بمدخل البلد الرئيسي.

وفي مركز أطفيح بطريق 21 بجوار البنك الزراعي، وفي مركز الصف بطريق 21 بجوار بنك مصر، وفي كرداسة بشارع البنك بجوار مبنى مجلس مدينة كرداسة، وفي مركز الواحات البحرية الأول بمدينة الباويطي أمام الوحدة المحلية والثاني بجوار بيت ثقافة الباويطي.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن في قطاع المدن العمرانية الجديدة تم إقامة 4 معارض "أهلا رمضان" الأول بالحي 11 على مساحة 600 م2 ويضم 32 باكية، والثاني بالحي السادس أمام السنترال علي مساحة 600 م2 ويضم 32 باكية وعارض وذلك بمدينة السادس من أكتوبر، والثالث أمام قسم زهراء أكتوبر بمدينة اكتوبر الجديدة علي مساحة 600 م2 ويضم 22 باكية وعارض والرابع بجوار جهاز مدينة حدائق أكتوبر علي مساحة 600 م2 ويضم 30 باكية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المعارض توفر السلع الأساسية والاستراتيجية واللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه ومستلزمات شهر رمضان، مؤكداً أن هناك متابعه دورية من خلال رؤساء الأحياء والمراكز والأجهزة المعنية ومديرية التموين والتجارة الداخلية علي معارض "أهلًا رمضان"، وذلك لضمان استمرارية وجود السلع بالكميات الوفيرة التي تلبي الطلب والأسعار المناسبة وبنسب تخفيضات جيدة.